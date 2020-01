Nußbeutel bringt die Harmonika mit

Eppelheim.Die verschiedenen Gruppen des Böhmerwaldbundes haben im Winter keine Pause, sie trafen sich zu diversen Veranstaltungen: Die Jugendgruppen beispielsweise zu Nachtwanderung und Hüttenzauber im Odenwald, der Singkreis zur Singprobe, der Freundeskreis lud zum gemütlichen Essen ein.

Nun möchte der gesamte Verband im katholischen Gemeindezentrum, Blumenstraße 17, seine Winterfeier ausrichten. Am Sonntag, 12. Januar ab 14.30 Uhr lädt der Böhmerwaldbund dazu ein. Gäste sind, wie immer, willkommen – auch Kuchenspenden. Ein abwechslungsreiches Programm wurde vorbereitet und alle Gruppen tragen dazu bei, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung.

Dennis Nußbeutel von den Allemühler Musikanten wird mit seiner steirischen Harmonika aufspielen. Auch das Jahresprogramm wird dann vorgestellt, so steht beispielsweise am 8. März das Treffen der Außergefilder im Hirschacker mit Waldlermesse und Totengedenken in der St. Josefskapelle an. zg

