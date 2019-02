Ökostrom nicht nur für den Fuhrpark

Plankstadt.Die Rede der 16-jährigen Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum war eindringlich: „Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre.“ Das gab sie den Politikern in deren Bemühen um den Klimaschutz mit auf den Weg. Doch Klimaschutz hat nicht nur mit der großen Politik zu tun. Gerade in Kommunen können Maßnahmen helfen, die Welt zukunftsfähig zu

...