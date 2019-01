Plankstadt.Am Anfang braucht jeder ein quadratisches Blatt Papier. Die hat Melanie Jungmann-Görner schon jedem der zehn Teilnehmer ihres Origami-Kurses auf den Platz gelegt. Acht Kinder sind in die Gemeindebücherei gekommen und auch eine Mutter und Großmutter machen mit.

„Dann fangen wir mal mit den Grundformen an“, erklärt die Kursleiterin, dass die ersten Falze in der japanischen Papierkunst immer sehr ähnlich sind. Das quadratische Blatt wird diagonal gefaltet, die linke untere in die rechte obere Ecke geknickt und umgekehrt noch mal. Dann muss es gewendet und horizontal wie vertikal gefalzt werden, bevor man es an den Linien zu einem Dreieck zusammendrücken kann. „Diese Grundform nennt man Wasserbombe“, sagt Jungmann-Görner und ein paar der Kinder müssen kichern.

Der neunjährige Jonas hat sich noch nie mit Origami beschäftigt, „aber Papierflieger kann ich gut bauen“, hofft er, dass es vielleicht dafür auch noch ein paar Tipps gibt, „damit die weiter fliegen“. Lara ist zusammen mit ihren zwei Freundinnen gekommen, „weil der Ferienkurs schon so toll war“, erinnert sie sich, dass damals Frösche gefaltet wurden, die sogar springen konnten. „Cool“, befindet Jonas.

Kranich bringt Glück

Dann machen sich alle daran, die erste Figur zu falten, „ganz ohne Schere oder Kleber, denn darum geht es in der japanischen Kunst des Papierfaltens“, sagt Jungmann-Görner. Ein Kranich soll es werden, denn der bringt Glück. Schnell haben alle die Technik raus und basteln erst aus weißem, dann aus buntem Papier die Vögel.

Als sie fertig sind, kommt noch jemand vorbei: Der 21-jährige Paul Schmitt hat über den WhatsApp-Newsletter der Gemeinde von dem Kurs erfahren. Mit Origami kennt er sich schon ein bisschen aus. „Wenn es mal ein wenig langweilig in der Schule war, habe ich das gemacht“, erklärt er, dass er über YouTube-Videos diese Kunst gelernt hat. Jetzt wolle er sein Können noch ein bisschen auffrischen und blickt zu dem kleinen Tischchen, auf dem die Kursleiterin Sterne, Mobiles, einen Elefanten und sogar ein großes Karussell präsentiert.

Das Interesse ist groß und die Begeisterung steht allen in den Augen geschrieben. „Eigentlich haben wir nur monatlich einen Kurs geplant“, sagt Jungmann-Görner, „aber wenn ihr wollt, lege ich eine Liste hier am Empfang in der Bücherei aus, in die sich jeder eintragen kann. Dann können wir uns auch wöchentlich zum Origami treffen“. Sie könne sich sogar eine Ausstellung im Wasserturm vorstellen, wenn jeder Lust darauf hat und alle nicken kräftig.

Dann zeigt sie noch, wie man ein Herz als Lesezeichen falten kann, bevor die Zeit auch schon rum ist. Weil aber alle so beeindruckt von der Kunst des Faltens sind, schlägt Jungmann-Görner vor, noch schnell den Frosch aus dem Ferienprogramm zu falzen. „Geil“, gibt Jonas seine Zustimmung dazu. Und auch die anderen lassen sich die Gelegenheit nicht nehmen und alle greifen sofort zu dem Stapel Papier, der vor ihnen liegt. cao

