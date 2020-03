Ohne Scheuklappen durch das Genre

Plankstadt.„Boppin’ B“ kommen wieder in die „Wärtschaft“. Am Samstag, 21. März, ab 20 Uhr hält der Rock ‘n’ Roll Einzug. Nach einem grandiosen Konzert an gleicher Stelle vor einem Jahr wollen die Jungs in „Plankschd“ nachlegen.

Wer A sagt, muss auch B sagen, wer Rock ‘n’ Roll sagt auch „Boppin’ B“. Die Jungs machen, ach was, leben Rock’n’ Roll. Nicht puristisch, nicht als Neuerfindung, einfach so, wie sie ihn verstehen, mögen und fühlen. Vier vor und los geht’s, volle Kraft voraus vom ersten Song eines Konzertes an (die Band hält nicht viel vom Aufwärmen), ohne Scheuklappen durch alle Spielarten des Genres. Was Gralshüter des Rock’n’ Roll manchmal den Stock im Arsch vibrieren lässt, bringt alle anderen zum Tanzen und Schwitzen.

Karten sind im Vorverkauf für 18 Euro, an der Abendkasse für 20 Euro direkt in der „Wärtschaft“ am Rathausplatz zu haben. zg

