Online-Diskussion über Klimaschutz

Plankstadt.Die erste Runde der Dialogtour 4.0 des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born geht in den Jahresendspurt. Gemeinsam mit der Plankstadter SPD lädt das Team Born in einer Online-Veranstaltung zur Diskussion über ein Klimaschutzprogramm ein, dessen Schwerpunkte gleichermaßen auf ökologische Nachhaltigkeit wie auf soziale Ausgewogenheit abzielen.

„Klimaschutz ist eine zwingende Notwendigkeit für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Wir sehen ihn aber in erster Linie als Querschnittsaufgabe an, weshalb das Thema in unserem Wahlprogramm an vielen verschiedenen Stellen behandelt wird“, erläutert der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born die Wichtigkeit der Klimaschutz-Aktivitäten für die Sozialdemokraten. Unterstützt wird Born bei der Veranstaltung durch einen Impulsvortrag des Diplom-Biologen Uwe Heidenreich, der sich als Vorstandsmitglied verschiedener Umweltschutz-Organisationen in der Rheinebene einen Namen gemacht hat. Das Online-Event startet am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr. Um teilzunehmen, diesen Zugangslink verwenden: https://meet.jit.si/SPDOVgoesonlinemitDanielBorn. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020