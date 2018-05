Anzeige

Heinz Ochs am Klavier

Auch in diesem Jahr ist Ruth Miedreich-Hornung wieder mit Schülern der Musikschule vor Ort, um die Frauen musikalisch zu unterhalten. Das gelingt den Blockflötenkindern sehr gut. Sie begrüßen mit dem „Frühling“ von Antonio Vivaldi die Damen. Begleitet werden die Lieder von Heinz Ochs am Klavier. Auch ihr Gesangstalent stellen die Kinder unter Beweis. Gemeinsam mit ihrer Musiklehrerin singen sie „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ und bringen das Publikum zum Mitsingen und Mitschunkeln. Auch Bravo“-Rufe sind aus dem Publikum zu hören. Ruth Miedreich-Hornung begeistert die Zuschauer solo mit ihrer Stimme. „Weißer Holunder“ und „Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein“ kommt bei den Hausfrauen genauso an wie die Gedichte, die Marianne Seitz vorträgt. Auch erzählt sie die Geschichte, wie Mütter erschaffen wurden und erntet dafür großen Beifall, denn „eine Mutter ist weich und anschmiegsam, aber Gott hat sie genauso stark gemacht.“

Viel Anerkennung für Vorsitzende

Thea Fritz findet für ihre Arbeit als Vorsitzende viel Anerkennung. „Sie macht das immer ganz toll und auch ihre Art, wie sie mit allem umgeht, ist einfach prima“, berichtet Margot Doll. Die Frauen erzählen an diesem Nachmittag auch von Ausflügen, die sie miteinander erlebt haben. „Dieses Jahr waren wir in Holland und im August geht es an den Timmerndorfer Strand“, erzählt Fritz. „In den Anfangsjahren waren wir in Kanada, den USA und China. Da sind wir noch weit rumgekommen. Wir waren aber auch jünger“, erzählt Anneliese Ochs mit einem Schmunzeln.

„Denkt dran liebe Frauen, für jede steht hier eine Begonie bereit, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Es war schön, dass ihr da wart.“ Mit diesen Worten beendet Thea Fritz den Nachmittag.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.05.2018