Ortsmeisterschaft im Tischtennis

Plankstadt.Die Tischtennis-Ortsmeisterschaften für Aktive werden am heutigen Samstag ab 10 Uhr in der Dr.-Erwin-Senn-Halle ausgerichtet. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler der TSG Eintracht sowie alle Tischtennisspieler mit Wohnsitz in Plankstadt.

Die Einzel werden in zwei Klassen ausgetragen. Aktive der Mannschaften 1 und 2 spielen in Klasse A, Spieler der Mannschaften 3 bis 6 starten wahlweise in der Klasse A oder B; beide Klassen können nicht gespielt werden. Der Doppelwettbewerb findet nur in einer Konkurrenz statt. Titelverteidiger sind in Klasse A Lukas Heckmann und in Klasse B Peter Puff

Die Halle ist ab 9.15 Uhr geöffnet, Meldeschluss ist um 9.45 Uhr. Das Startgeld beträgt fünf Euro. Neben dem Wanderpokal der Gemeinde winken den Siegern und Platzierten weitere Preise. go

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.09.2018