Otto Gaa und Erich Mechler seit 65 Jahren dabei

Plankstadt.Der Familiennachmittag des katholischen Kirchenchores fand im adventlichen Ambiente statt. Die Vorsitzende Doris Kannenberg begrüßte zahlreiche fördernde und aktive Mitglieder mit ihren Familienangehörigen im festlich dekorierten Pfarrsaal, darunter auch Pfarrer Uwe Lüttinger, Kooperator Reinholdt Lovasz und die Dirigentin Valerie Schnitzer. Nach einem kurzen Gedicht läutete Doris Kannenberg die Kaffeestunde mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet ein, heißt es in einer Mitteilung von Manuela Engelhardt.

Der anschließende Ehrungsteil wurde vom Chor mit dem Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ eröffnet. Später sangen alle noch gemeinsam mit dem Publikum die bekannten Lieder „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und das „Macht hoch die Tür“. Zudem stimmte der Chor das Alleluja von Mozart an. Zwischendurch spielte die junge Sängerin Katharina Best auf dem Klavier gekonnt Melodien von Robert Schumann und den ersten Satz der Sonatine von Muzio Clementi. Eingebettet in diesen musikalischen Reigen waren die Ehrungen. Pfarrer Uwe Lüttinger strich in seiner Ansprache die außerordentlich langjährige Treue der Jubilare zum Chor heraus, dankte allen mit herzlichen Worten und überreichte kleine Präsente. Zudem dankte er den Sängern, die mit ihrer Stimme und mit dem Herzen die Ereignisse und Gottesdienste bereichern.

Bald darauf schritten Sängerinnen und Kinder mit ihren flackernden Lichtern durch den abgedunkelten Pfarrsaal auf die Bühne zu und tanzten und sangen zu dem Stück „Goldenes Licht“ zur Freude der Zuschauer. Den Abschluss des besinnlichen Adventsprogrammes bildete Claudia Mandl mit ihrem Gedicht „Perspektivwechsel im Advent“.

Mit Gesprächen und einem Abendessen endete dieser schöne Familiennachmittag. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019