Palmenzweig und Blüten

Plankstadt.Zum Palmsonntag gibt es bei der katholischen Kirchengemeinde wieder einen Einzug der Kinder mit Palmsträußchen in die Kirche. Dazu treffen sich die Jungen und Mädchen am Sonntag, 14. April, mit ihren Palmstecken um 9.50 Uhr vor der Kirche. Für die kleinen Palmsträußchen, die fleißige Hände gebunden haben, bitten die Verantwortlichen die Gottesdienstbesucher um eine kleine Spende in das dafür aufgestellt Körbchen.

Mit dem letzten Sonntag vor Ostern, dem sogenannten Palmsonntag, beginnt die Karwoche. An diesem Sonntag wird dem Einzug Jesu in Jerusalem, der gleichzeitig der Beginn seines Leidensweges ist, gedacht.

Zur Kreuzverehrung am Karfreitag, 19. April, können die Kirchenbesucher Blumen am Kreuz niederlegen. Diese Blumen werden für Ostern als Blumenschmuck verwendet.

Für das Binden des Kranzes um das große Kreuz am Altar bitten die Ministranten um zusätzliche Blumengaben. Diese können ab Karfreitag in der Kirche abgegeben oder an der Sakristeitüre abgelegt werden. zg

