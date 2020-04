Palmsträußchen gesegnet abholen

Plankstadt.Gottesdienste sind momentan nicht möglich, doch die katholische Seelsorgeeinheit, zu der auch Plankstadt gehört, hat sich dennoch etwas überlegt: „Da wir in diesem Jahr nicht gemeinsam Palmsonntag feiern können, soll trotzdem der Brauch der grünen Sträußchen nicht ausfallen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Bitte binden Sie kleine grüne Sträußchen, hängen Sie ein Namensschild dran und legen Sie diese bis Samstagmittag, 4. April, in die Kirchen vorne am Altar. Am Samstagabend beziehungsweise am Sonntagmorgen werden diese Sträußchen in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit – also auch in St. Nikolaus – gesegnet und können gegen 10 Uhr am Sonntag, 5. April, wieder abgeholt werden“, so die Verantwortlichen. Eine Idee wäre es doch, dass jede und jeder ein oder zwei Sträußchen mehr ablegt und sie dann in den kommenden Tagen Senioren und Kranken kontaktlos vor die Tür legt, gibt die Seelsorgeeinheit noch mit auf den Weg und dankt allen, die auf diese Weise in diesen nicht ganz einfachen Tagen ein Zeichen der Hoffnung setzen. zg

