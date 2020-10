Papier wird von Helfern ausgeladen

Plankstadt.Für Samstag, 7. November, ist von 9 bis 13 Uhr die Altpapiersammlung der TSG Eintracht auf dem Festplatz geplant. Zeitungen, Prospekte, Telefonbücher, Bücher, Kalender, Kataloge und Kartons können kostenlos abgegeben werden. Klarsichthüllen, Plastik, Ringbücher mit Metall und so weiter stellen einen großen Aufwand bei der Trennung während der Sammlung dar. Es darf ausschließlich das Papier ohne Fremdstoffe angeliefert werden. Verunreinigtes oder geschreddertes Papier wird nicht angenommen.

Die Leitung der Sammlung übernimmt an diesem Tag die Turnabteilung. Bitte beachten: Bleiben Sie idealerweise in Ihrem Auto sitzen. Das Entladen Ihres Kofferraums übernehmen die Helfer vor Ort für Sie. Die Kartons dafür bitte so vorbereiten, dass das Ausladen möglichst einfach ist. Falls das Aussteigen doch notwendig ist, tragen Sie dabei bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung. zg

