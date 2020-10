Paradies für Schnäppchenjäger

Plankstadt.Schnäppchenjäger aufgepasst – die ganze Gemeinde wird zum Flohmarkt. Denn am Samstag, 10. Oktober, bieten Privatleute von 11 bis 16 Uhr alles an, was das Herz begehrt: Kleider, Spielzeug, Haushaltswaren und alles, was vielleicht sogar während des Lockdown im März ausgemistet wurde. Der Clou dabei: Da die Anbieter ihre Sachen auf ihrem eigenen Grundstück verkaufen, kann man an allen Ecken

