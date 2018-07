Parkplatz am Friedhof sanieren

Anzeige

Kunstrasen wird neu verlegt

Ohne Gegenstimmen vergab das Ratsgremium Aufträge für den ersten Bauabschnitt bei der Sanierung der Sportstätten in der Jahnstraße. Ausgeschrieben worden waren die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes mit Umgang, Geländer, Bewässerung und verschiedenen Ausstattungen und die gesamte Flutlichtanlage. Die Kostenschätzung liegt bei 800 000 Euro. Die Gemeinde hat eine Förderzusage von 297 000 Euro. Die Ausschreibung in zwei Losen wurde getrennt vergeben und die Angebote einer Firma aus Bielefeld und eines Unternehmens aus Wiesbaden kommt auf Kosten von rund 775 000 Euro. Baubeginn ist am 20. August. Im Dezember soll die Maßnahme erledigt sein, wobei die Verlegung des Kunstrasens stark von der Witterung abhängig sei. Während der Bauzeit darf der Kunstrasenplatz auf keinen Fall bespielt werden. Die Verwaltung ist in enger Abstimmung mit dem Verein, damit die Beeinträchtigungen gering gehalten werden.

Als letzte Entscheidung versagte der Gemeinderat eine Bauvoranfrage zur Errichtung von drei Reihenhäusern, zwei Garagen und einem Stellplatz im Brühler Weg/Blumenau 1. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Siedlung“. Der Bebauungsplan sieht „eine behutsame Nachverdichtung mit möglichst großen Freiflächen, insbesondere für die Bewohner von Mehrfamilienhäusern und der Möglichkeit zur Schaffung von Stellplätzen auf geeigneten Flächen“ vor. Die Mehrheit der Gemeinderäte war beim vorgelegten Fall für die Ablehnung. Nur Sigrid Schüller und Thomas Burger (GLP) sowie Ulf-Udo Hohl (ALP) votierten für die Möglichkeit der Nachverdichtung. vw

