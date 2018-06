Anzeige

Hauptamtsleiter Michael Thate stellte das Konzept des Ortsmittefestes vor, das einmalig an die Mehrzweckhalle verlegt wird. „Die Halle wird 40 Jahre alt, das wird gefeiert“, berichtete er davon, dass durch die Festverlegung feiern bis nach Mitternacht möglich ist, was am alten Standort in der Ortsmitte wegen der Busfahrzeiten nicht umsetzbar ist. Man habe mit „Me and the Heat“ eine tolle Band für den Samstagabend (11. August) organisieren können und auch eine Kinder-Aktionsmeile soll es geben. Noch vor den Sommerferien wird es eine Zusammenkunft mit den Vereinen und eine weitere mit den Bürgern geben, deren Inhalt das 1250-Jahre-Plankstadt Jubiläum 2021 ist, schloss Thate seine Ausführungen. Zum Thema Datenschutzverordnung soll es eine Informationsveranstaltung für Vereinsvorstände geben, kündigte IG-Vorstand Dieter Böhm an. zesa

