Personal in Kontaktbereiche aufgeteilt

Bürgermeister Nils Drescher zeigt eines der beiden provisorischen Kundenfenster am Container-Rathaus, das der Bauhof mit einem Spuckschutz ausgestattet hat. Die Rathausmitarbeiter sollen so wenig direkten Kontakt mit Bürgern haben wie möglich, sind aber per Telefon und E-Mail jederzeit erreichbar.

© Zeuner/Gemeinde