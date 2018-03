Anzeige

Plankstadt.Die evangelische Gemeinde lädt am Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr zur letzten musikalischen Andacht in der Passionszeit in die evangelische Kirche ein. Einer steht bei den Jüngern immer vorne und darf in der Andachtsreihe nicht fehlen: Petrus natürlich. Gerade hat er sich noch als Verteidiger Jesu’ im Garten Gethsemane hervorgetan, aber jetzt, im Hof des Hohepriesters, versagt er kläglich. Gibt es für ihn noch eine Zukunft, vielleicht sogar eine neue Gemeinschaft? Dieser Frage geht Jutta Layer nach. Das Geschehen wird mit Egli-Figuren dargestellt.

Vielfältig sind die angesprochenen Emotionen: Leid, ein Hilferuf in Angst, Freude über die Zusage Gottes und das Empfinden tiefen Friedens kommen in den Liedern zum Ausdruck, die Susanne Bohn (Sopran) ausgesucht hat. Zu hören ist eine Auswahl aus Max Regers „Geistlichen Liedern“, Arien aus „Schemelli’s Gesangbuch“ von J.S. Bach sowie Werke von Mendelssohn, Rheinberger und Graap. zg