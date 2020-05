Pfarrer tauschen Kanzel

Plankstadt.„Zwischen Himmel und Erde“ – unter diesem Motto steht ein ökumenischer Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 21. Mai, um 10.30 Uhr. Dazu sind alle eingeladen.

Der katholische Pfarrer Uwe Lüttinger und die evangelische Pfarrerin Christiane Banse wagen ein Experiment, heißt es in einer Pressemitteilung: Sie werden an dem Tag die Kirchen tauschen. Pfarrer Lüttinger wird den Gottesdienst in der evangelischen Kirche und Pfarrerin Banse wird den Gottesdienst in der katholischen Kirche halten.

Dieser Gottesdienst kann nur mit Voranmeldung erfolgen. Interessierte melden sich daher bis Dienstag, 19. Mai, bei einem der Pfarrämter an, um den Gottesdienst in einen der Kirchen zu besuchen. Im katholischen Pfarramt am 19. Mai von 14 bis 16 Uhr untere Telefon 06202/92 62 80 und im evangelischen Pfarramt unter Telefon 06202/2 15 65 oder per E-Mail an ev.pfarramt-plankstadt@tonline.de. zg

