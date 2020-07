Pflastersteine statt Schotter

Plankstadt.Parkraum ist in nahezu jeder Gemeinde rar gesät – insbesondere im Ortskern. Viel Zuspruch hat entsprechend der provisorische Parkplatz in der Schwetzinger Straße 38 gefunden. Die Gemeinde Plankstadt hatte das Anwesen 2012 gekauft, abgerissen und den Stellplatz geschaffen. Nach einstimmigem Votum im Bauausschuss soll die Parkfläche nun befestigt werden.

Derzeit ist die Oberfläche lediglich geschottert, die einzelnen Parkplätze nicht sichtbar angezeigt – das ist nicht nur unkomfortabel sondern kann für gehbehinderte Menschen zu einem echten Problem werden. Bei Regen wird zudem die Tragschicht Richtung Straße geschwemmt und sorgt jedes Mal für Verschmutzung. Die Verwaltung ist den ständigen Unmuß leid und hat einen Plan für die Aufwertung ausgearbeitet. Auf rund 300 Quadratmetern entstehen dadurch sieben Parkplätze, von denen einer behindertengerecht ist. Die Fläche erlaubt außerdem eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder und zwei neu gepflanzte Bäume. Mit der Verlegung der Pkw-Flächen von der Ost- auf die Westseite des Grundstücks soll mehr Raum zum Rangieren geschaffen werden. Die Oberfläche soll mit einem wasserdurchlässigen Pflaster belegt werden – lediglich die Zu- und Abfahrt wird asphaltiert. Damit soll dieser am meisten belastete Bereich widerstandsfähiger gemacht werden. Um zum Bürgersteig hin für mehr Sicherheit zu sorgen, soll eine 80 Zentimeter hohe Mauer gebaut werden. „Die ist niedrig genug, um auch Kinder frühzeitig sehen zu können, die auf die Ausfahrt zulaufen“, erläuterte Bauamtsleiter Andreas Ernst in der Sitzung die Vorüberlegungen.

Automat wird noch diskutiert

Aus der Mitte des Gremiums wurden Überlegungen laut, statt der Mauer lieber einen Art Geländer, oder einen Rammschutz zu installieren, um bei der Pflege der Sicherheitsmaßnahme etwas weniger Arbeit zu haben. Die Erläuterung der Verwaltung, bei der Mauer vor allem eine ästhetische Lösung – oder wie Bürgermeister Nils Drescher sagte „optische Verlängerung der Kirchenmauer“ – zu finden, leuchtete den Gemeinderäten ein und die Wahl fiel auf das Mauerwerk. Auf Anregung von Andreas Berger (CDU) wurde der behindertengerechte Stellplatz von ganz hinten ein Parkbucht vorverlegt, um den Benutzern das Rangieren und Türöffnen zu erleichtern.

Ob die Parkplätze bewirtschaftet werden sollen – also ein Parkschein gezogen werden muss – darüber ist sich die Gemeindeverwaltung noch uneins. Nahe der Fahrradständer wäre es nach den Ausführungen des Bauamtes aber jederzeit möglich, einen entsprechenden Automaten auszustellen. Dieser werde per Akku betrieben, weshalb im Vorfeld auch keine Leitungen verlegt werden müssen. Insgesamt schätzt das Bauamt die Kosten auf rund 95 000 Euro - die Arbeiten werden als Auftragserweiterung an den kürzlich begonnenen Kreiselbau beim Caritas-Altenzentrum angehängt. Der Parkplatz liegt im Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ und ist damit förderfähig.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.07.2020