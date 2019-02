„Pflege kaum bezahlbar“

Plankstadt.VdK-Vorsitzender Helmut Gaa konnte bei der Hauptversammlung des Ortsverbandes einen Mitgliederbestand von über 300 Mitgliedern vermelden.

In seinem Jahresbericht ging Helmut Gaa auf die dringenden Probleme der Sozialpolitik ein. Das Jahr 2019 stehe im Zeichen der Bezahlbarkeit in der Pflege. Er wies auf fehlende, bezahlbare Wohnungen für Ältere, sowie auf fehlende alten- und behindertengerechte Wohnungen hin. Außerdem sei die Heimpflege mittlerweile kaum noch bezahlbar. Die Renten der Patienten gingen zu hundert Prozent an die Heime und der Staat müsse diese auch noch aufstocken, damit es reiche, so Gaa.

Kein Auslaufmodell

Gut geführte Ortsverbände stärkten den Kreisverband Mannheim, der mit 12 000 Mitgliedern an die Spitze von Baden-Württemberg stieg, erklärte der Vorsitzende. Der VdK sei kein „Auslaufmodell“, sondern ein moderner Sozialverband, der gerade jüngeren Bürgern Hilfestellung, Beratung und Aufklärung bei gesundheitlichen und beruflichen Problemen gebe. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.02.2019