Pflegebedürftig – was jetzt zu tun ist

Plankstadt.Wer plötzlich mit Pflegebedürftigkeit in der Familie konfrontiert ist oder sich präventiv informieren möchte, hat viele Fragen. Antworten dazu gibt es in der Anlaufstelle des Pflegestützpunktes Plankstadt im Rathaus – und beim Vortrag, den Gabriele Piuma am morgigen Mittwoch um 19 Uhr im Ratssaal hält.

Piuma ist Fachfrau für Pflege – in allen Bereichen, vom ersten Beratungsgespräch über die Begutachtung bis hin zu Hausbesuchen. „Es ist wichtig, dass Pflegebedürftige die Leistungen in Anspruch nehmen, die ihnen zustehen. Die häusliche Pflege kann dabei mit vielen Angeboten unterstützen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Vortragsteil erläutert den Pflegeantrag. Außerdem gibt es Raum für Fragen.

Der Pflegestützpunkt ist im Bürgerbüro zu finden, montags und mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr, donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Terminvergabe unter Telefon 06221/5 22 26 29 oder per E-Mail gabriele. piuma@rhein-neckar-kreis.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.02.2019