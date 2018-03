Anzeige

Hallo Kinder! Habt ihr schonmal etwas von der Zahl Pi gehört? Als mein Mathelehrer mir davon das erste Mal erzählte, dachte ich nur: Häh, der redet von einer Zahl, aber Pi sind doch einfach nur zwei Buchstaben, die zusammen lustig klingen. Stimmt, aber Pi ist auch der Name des griechischen Buchstabens p, der in mathematischen Formeln immer für 3,1415926... eingesetzt wird. Die Zahl ist sehr wichtig in der Geometrie und kommt auch oft in physikalischen Formeln vor, aber das werdet ihr alles noch in der Schule lernen. Das besondere an Pi ist dabei, dass die Zahl kein Ende hat. Jedenfalls haben Wissenschaftler und Supercomputer die letzte Stelle noch nicht finden können. Da sie also unendlich lang ist, steht in ihr zum Beispiel auch euer Geburtsdatum samt Telefonnummer – faszinierend, oder? Aber warum erzähle ich euch das alles? Heute ist der internationale Pi-Tag. Das ist unseren amerikanischen Freunden geschuldet. Die schreiben das Datum aus unserer Sicht falsch herum. Satt 14.3.2018 heißt es in Übersee 3/14/2018. Habt ihr’s erkannt? 3,1 und 4 – das sind die ersten Ziffern von Pi.