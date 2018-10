Pizza und Kabarett

Plankstadt.Die Farben Rot, Weiß und Grün werden für eine Woche das kulturelle und kulinarische Angebot im Ort bestimmen. In der jüngsten Sitzung des Kulturforums wurden erste Ideen gesammelt, wie das Programm für die italienische Woche von Montag, 8., bis Sonntag, 14. April, aussehen könnte. Geplant ist ein Filmabend, ein Kabarettabend und die Neuauflage des kulinarisch-kulturellen Spaziergangs am Freitagabend der „Settimana italiana“.

Der Rundgang beginnt im Wasserturm mit einem Aperitiv, der eventuell beim Betrachten von Bildern oder einer anderen Aktion genossen werden kann. Weiter geht es ins Heimatmuseum zum Heimat- und Kulturkreis, der Pizza frisch gebacken servieren wird. „Vielleicht wird ein Kabarettist die Tour begleiten“, sprach Claudia Verclas von den Ideen und markiert die Bücherei als Endstation des Spaziergangs mit „Dolce“, als süßen Kleinigkeiten.

Marktstände am Rathausplatz

Sonntags steht der Rathausplatz im Rampenlicht der italienischen Woche. Es soll dort wieder Musik- und Bühnenprogramm geben, Marktstände sorgen für Flair und reichhaltiges Angebot. Verclas sagte: „Die Vereine werden hierzu noch angesprochen und informiert, wir freuen uns auf jeden, der Ideen hat und mitmacht.“ Man sei noch in der Groborganisation der Woche, gehe langsam ins Finetuning über, stellten die Organisatoren fest.

Für den Hobbykünstlermarkt, der am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Dezember, parallel zum Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz angeboten wird, berichtete Claudia Verclas von 30 Ausstellern, die eine breite Auswahl an handgearbeiteten Objekten sowie Leckereien anbieten. Die Friedrich- und die Humboldtschule sind an je einem Tag des Marktes mit vielen netten Kleinigkeiten, die die Schüler selbst hergestellt haben, mit dabei. „Wir haben wieder für jeden Geschmack, Anspruch und Geldbeutel ein Angebot“, versicherte Verclas. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018