Plädoyer für Gesten, die die Welt besser machen

Plankstadt/Mannheim.„How to start a revolution …“ (wie man eine Revolution startet) – solche Tipps bekommt man von einer Bierflasche eher selten. Die Welde-Braumanufaktur präsentiert jetzt die „Anleitung zur Revolution in sieben einfachen Schritten“ auf der unverwechselbaren grünen Flasche mit dem geschwungenen Hals. Als Macher des Designs erhielt der Mannheimer Kommunikationsdesigner Julian Bender von den Preisstiftern Hans und Max Spielmann in seinem „Kiosk“ in Mannheim die erste abgefüllte Welde-Designflasche, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bender hatte 2018 den Welde-Designpreis gewonnen, der Preis wurde anlässlich des Uncover-Designfestes ausgeschrieben. In limitierter Edition von 5000 Stück sind die bedruckten Designflaschen ohne klassisches Etikett jetzt als stylische Überraschung im Welde-Pilskasten erhältlich.

In Julian Benders „Kiosk“ in der Mannheimer Neckarstadt trifft man sich: zu Kaffee und Kuchen, zu Stulle, Wein und Bier, zu Frühstück und Abendsnack, zu Gesprächen und Musik. Bender ist nicht nur Gastronom, sondern vor allem auch Kommunikationsdesigner und betreut als Freiberufler Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Sein Design, mit dem er sich um den Welde-Designpreis bewarb, beschreibt Bender so: „Das ist ein Plädoyer für die kleinen zwischenmenschlichen Alltagsgesten: ein Bier trinken, ins Gespräch kommen, eine Blume verschenken und damit einfach die Welt ein bisschen besser machen.“

Ein demokratisches Getränk

Der „Kiosk“ war geschmückt mit vielen bunten Blumen, die in den grünen Bierflaschen mit aufgedruckter Anleitung zur Revolution auf Theke, Tischen und Regalen standen. „Bier ist ein demokratisches Getränk“, erklärte Welde-Geschäftsführer Max Spielmann in seiner Begrüßung der Gäste. Das trinke der Physiker mit dem Maurer und die Theatermacherin mit dem Buchbinder. Wenn eine Demokratie ins Wanken gerate, stehe oft eine Revolution bevor. Da sei Benders Weg mit Bier und Blumen eine gute Variante der friedlichen Revolution.

Frank Zumbruch von „startup Mannheim“ berichtete als Mitveranstalter und Verantwortlicher des alle zwei Jahre stattfindenden Uncover-Designfestes von der Entstehung des Festes, die auf das Jahr 2015 zurückgeht. Jedes Fest stehe unter einem bestimmten Motto, das vom Designzentrum Rhein-Neckar gesucht und gefunden werde. Dabei gehe es grundsätzlich um gesellschaftsrelevante Themen. Das Thema „Revolution“ lasse viel Raum für Veränderungsprozesse, in denen sich die Gesellschaft gerade jetzt auf vielen Ebenen befinde. Zumbruch betonte, es sei „toll, wenn sich Institutionen zusammenfinden und gemeinsam arbeiten, so wie das bei Uncover und der Welde-Braumanufaktur bestens klappt“.

Nächstes Thema: Dekadenz

Beide Seiten freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit beim Uncover-Designfest 2020, das unter dem Thema „Dekadenz“ stehen soll. Wo genau in Mannheim Uncover 2020 stattfinden wird, steht noch nicht fest. Klar sei aber, so Zumbruch, dass es 2020 auch die Stadt Ludwigshafen mit ins Boot geholt werde. Der Abend klang aus bei Gesprächen, begleitet von der virtuosen und charmanten Mannheimer Singer-Songwriterin Alex Mayr und ihrem Schlagzeuger Konrad Henkelüdeke. zg

