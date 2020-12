Plätzchen für guten Zweck

Plankstadt.Für etwas Weihnachtsstimmung sorgt der gemeinnützige Verein Pro Down am Donnerstag, 10. Dezember, von 14 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Festplatz. Mit dem Kauf von selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen können Interessierte das Wohnprojekt in der Schützenstraße 6 in Schwetzingen unterstützen, in das nach Fertigstellung acht junge Erwachsene mit Behinderungen einziehen werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Jugendlichen kommen aus der näheren Umgebung, nämlich aus Schwetzingen, Oftersheim, Edingen und gleich drei davon aus Plankstadt. Inzwischen hat der Bau des Hauses Fortschritte gemacht, über den der Verein am Stand gerne Auskunft erteilt. Tatkräftige Hilfe erfährt Pro Down auch in diesem Jahr wieder vom Leo-Club Schwetzingen.

Es gibt auch Taschen

In Zeiten der Corona-Pandemie fallen für Vereine die meisten Einnahmequellen weg, deswegen hofft der Verein, dass viele Marktkunden auch am Pro-Down-Stand vorbeikommen. Sollten es zu viele Plätzchentüten zum Tragen werden, kann gleich noch eine hübsche selbstgeschneiderte Stofftasche dazu gekauft werden, so die Mitteilung.

Der Verkauf erfolgt in einer Weihnachtsmarkthütte. Zwei davon hatte die Gemeindeverwaltung den Vereinen für einen Verkauf zu den Zeiten des Wochenmarkts am Festplatz zur Verfügung gestellt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.12.2020