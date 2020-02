„Plankscht“ wird gekehrt

Plankstadt.Gemeinsam gegen Unrat, das ist der Sinn der Aktion „Plankscht werde gekehrt“. Achtlos wird oft weggeworfen, was man unterwegs gerade nicht mehr brauchen kann: Getränkeflaschen, Zigarettenstummel, Plastiktüten, Kaffeebecher oder Verpackungsmaterial. Manchmal wird auch Größeres wild entsorgt, dann türmen sich Fahrzeugreifen, Elektrogeräte, Fahrräder und mehr am Straßenrand und im Unterholz. Ein wenig schöner Anblick und zeitgleich schädlich für Tiere und Natur.

Die Aktion für eine saubere Natur, „Plankscht werd gekehrt“, wird als „Dreck-weg-Tag“ von der Gemeindeverwaltung organisiert. Am Samstag, 29. Februar, ab 9 Uhr stehen Gemeindemitarbeiter parat und teilen im Gemeindezentrum Mülltüten und Greifzangen an die Helfer aus. Bitte, wenn vorhanden, Arbeitshandschuhe und Warnwesten mitbringen. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Aktion. In kleinen Teams wird an verschiedenen Stellen Unrat gesammelt. Die Müllsäcke werden anschließend auf dem Gemeindebauhof entsorgt. Ist Plankstadt gekehrt, treffen sich alle Helfer zum gemeinsamen Mittagessen in der „Wärtschaft“ am Rathausplatz.

Für die Planung melden sich Helfer bitte per E-Mail an bernhard.mueller@plankstadt.de an. Bernhard Müller notiert auch gerne, in welchem Bereich Plankstadts die Helfer den Müll sammeln wollen, um später die Teams zusammenzustellen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020