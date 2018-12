Aus allen Himmelsrichtungen rasen gestern Morgen die Feuerwehrfahrzeuge nach Plankstadt. Gegen 9.25 Uhr hatte ein Fräsbagger im Neubaugebiet Antoniusquartier in die Hauptgasleitung, die in etwa 80 Zentimetern Tiefe liegt, ein Leck gerissen. Aus der Hochdruckleitung schießt das Gas in den Himmel. Der Baggerführer schaltet sofort die Maschine ab, rettet sich in sichere Entfernung, um von dort die ...

Die Feuerwehren richten vor Ort zahlreiche mobile Mess-stellen ein, um die Gaskonzentration zu kontrollieren. © Priebe