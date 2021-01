Plankstadt.Kann man für die Kunst eine Geburtsstunde festlegen? Wohl kaum. Es gibt sie schon so lange, wie es Menschen gibt. Wenn es nach Künstler Robert Filliou geht, dann kann die Kunst sehr wohl Geburtstag feiern: am 17. Januar. Dieses Datum legte er fest, nämlich auf den Tag seiner Geburt und auf eine Million Jahre vor 1963. Demnach gäbe es die Kunst seit 998 038 vor Christus.

Grund genug, am „Art’s Birthday“ einmal einen Blick darauf zu werfen, wie eigentlich Plankstadt in Kunstwerken dargestellt wird. Immerhin gibt es seit März vergangenen Jahres keine Ausstellungen mehr. So sitzen Kunstliebhaber auf dem Trockenen. Und wie sieht es mit den Künstlern aus? Bleibt in diesen unsicheren Zeiten genug Inspiration oder gibt es gar mehr davon als sonst?

Die Oftersheimer Künstlerin Stephanie Kolb hat der Wasserturm zu einer gewaltigen Farbexplosion mit fröhlichen Mustern inspiriert. Die Gemeinde hat das Motiv für die Jubiläumsschokolade und andere Merchandise-Produkte verwendet, die die Vorfreude auf die geplanten Feierlichkeiten im Juli schüren. Die Produkte gibt es im Bürgerbüro sowie in der Bücherei und Karten für die Veranstaltungen im Kundenforum unserer Zeitung sowie unter www.reservix.de.

Vor Ort gemalt

Stephanie Kolb lässt sich von Lockdown nicht am Kreativsein hindern: „Meine Bilder sind wie Medizin für mich – und für alle Leute, die sie sehen können, gerade in diesen ungewissen und bedrohlichen Zeiten ein Farbtupfer im Grau. Sie drücken absolute Freude, Liebe zur Natur und Optimismus aus.“

Auch in den Gemälden der Eppelheimerin Brigitte Leskau findet sich Plankstadt wieder. In ihren Bildern spiegeln sich ganz besondere Stimmungen wieder. Das Konzept ihrer Reihe „Gegenden“, das auch Plankstadt zeigt, ist „Vor Ort gemalt – vor Ort gezeigt“. Die Gemälde dazu sind überwiegend in Plein-Air-Malerei entstanden, also beim Malen unter freiem Himmel, „wobei mich die Witterungs-Herausforderungen besonders reizen“, so Leskau. Doch die Energie habe wegen Corona etwas gefehlt.

„inspiration ist vorhanden, aber Corona führt dazu, dass sie weniger aktiv in die Tat umgesetzt wird. Die Sinnfrage drängt in den Vordergrund. Jedenfalls war es unter dem Eindruck von Nine-Eleven ähnlich. Der Unterschied ist, dass wir zur Zeit eine biologische Bedrohung erleiden statt einer politischen. Es gibt keine Absicht, mit der man sich auseinandersetzen könnte“, erklärt die Künstlerin.

Ein weiterer Maler, der viele Plankstadt-Motive gestaltet hat, war der Schwetzinger Heinz Friedrich. Ob ein blühender Garten mit kräftigen Farben oder das Gemeindezentrum als Zeichnung in Schwarz-Weiß – er vermochte mit diesen Werken, den Charakter der Gemeinde einzufangen. Als expressiver Realismus lässt sich sein Stil beschreiben. Sein Werk ist unter anderem auch das Mobile im Foyer des Gemeindezentrums. Heinz Friedrich starb am 24. März 2018.

