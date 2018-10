Polizei sucht geschädigte Fahrerin

Plankstadt.Wie die Polizei erst gestern mitteilte, kam es in der Luisenstraße am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete, wie ein weißer Mercedes der V-Klasse beim rückwärts Ausparken gegen einen Mini stieß. Der braune Mini Cooper, Modell Countryman, wartete gerade an einer Ampel.

Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen der flüchtenden Unfallverursacherin merken, gegen die nun wegen Unfallflucht ermittelt wird. Gesucht wird die geschädigte Minifahrerin, so die Polizei. Der Zeuge beschreibt sie als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und mit mittelblondem, mehr als schulterlangem Haar. Sie wird gebeten, mit dem Polizeirevier Schwetzingen in Kontakt zu treten. Weitere Zeugenhinweise nimmt ebenfalls das Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880, entgegen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.10.2018