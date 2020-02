Polonaise sorgt für Stimmung

Plankstadt.Dass es beim Verein der Hausfrauen immer lebendig, schwungvoll und hochmotiviert zugeht, ist bekannt, der Ruf eilt der Veranstaltung voraus, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. So stand auch der Fasnachtsnachmittag im „Kleinen Plänkschter“ unter emotionalem Hochdruck. Es bot sich ein überwältigendes , farbenfrohes Bild. Rund 80 Damen waren in bester Stimmung.

Brigitte Schardt begrüßte die erwartungsfrohen Damen in Vertretung der wegen einer Fuß-OP verhinderten Vorsitzenden Thea Fritz. Zum dampfenden Kaffee und leckeren Berlinern wählte Entertainer Ralf Siegel die passende Musik.

Danach zogen die Tänzerinnen in den Saal, angekündigt von Astrid Baro, und boten mit ihrer Tanzdarbietung eine gelungene Hommage an die Moselreise des Vereins im Spätjahr des vergangenen Jahres auf die Melodie „La Moselle“, einstudiert von der Sportpädagogin Brigitte Schardt. Die Stimmung im Saal war mitreißend und ansteckend.

Brigitte Schardt und der alte Hut

Danach gab es für die quirlige Debütantin Astrid Baro, die ihre erste Büttenrede hielt und sich „heit mol was zutraut“, großen Applaus. Eine lustige Polonaise, bei der viele mitmachten, schloss sich an. Nun war die Bühne frei für die Bütt der Allrounderin Brigitte Schardt, die mit dem „alten Hut“ aus der Kurpfalz brillierte.

Dazwischen gab es immer wieder schmissige Musik von Ralf Siegel, der es gekonnt verstand, die Frauen zu begeistern und auf die Tanzfläche zu locken. Auf „dem Bänkel“ erzählten die Originale Marianne Seitz und Ursula Bechtel in gekonnter Manier Lustiges und Kurioses „aus dem Nähkästchen“ des Vereins und des Ortskolorits, der Umzug des Rathauses auf den Bolzplatz in die „Villa Rathaus“ an der Gänsweid durfte nicht fehlen.

Unnachahmlich und urkomisch kam am Schluss Margot Doll mit ihren Erlebnissen bei dem Drei-Tages-Versuch im Altenheim, ein „Probewohnen im Hightech-Altenheim“, für die sie stürmischen Applaus erntete. Eine Menge Beifall, viel Lachen und Frohsinn waren die Bilanz beim Programm von der ersten bis zur letzten Minute des närrischen Frauennachmittags, so die Mitteilung abschließend. tf/zg

