Positive Energien stärken für die Zukunft

Plankstadt.Bei der Schülerstufenprüfung der Nhan-Vo-Dao-Kampfkünstler haben Schüler aus den verschiedenen Abteilungen des Verbandes teilgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die Prüfung der Kinder fand in der Schulsporthalle der Friedrichschule statt. Verantwortlicher Prüfungsleiter war hier der Meister und Abteilungsleiter von Plankstadt, Georg Roth, Träger des fünften Dang. Dank der Prüfungsvorbereitungen in den wöchentlichen Trainings und durch den Vorbereitungslehrgang vom Verband konnten alle bis auf einen Schüler ihre Prüfung erfolgreich ablegen und bekamen am Ende der Prüfung ihre neuen Stufen verliehen, meldet der Verein.

Neue Stufe zum Lohn

Besonders geehrt wurden noch die drei Schüler mit den höchsten Wertungen, die alle drei punktgleich waren. Dies waren Sophie und Julian aus der Abteilung Plankstadt und Mika aus der Abteilung Ketsch. Die Prüfung der Erwachsenen fand in der Brühler Trainingshalle statt. Sie wurde geleitet von Großmeister und Stilgründer Matthias Klemt. Auch hier waren die Schüler bestens vorbereitet, um ihr Können dem Prüfungsausschuss zu präsentieren. Bei einem Schüler hatte es nicht gereicht die Prüfung zu bestehen, so der Verein.