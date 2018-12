Positive Erinnerungen überwiegen bei Weitem

Plankstadt.Zehn Jahre ist es nun her, dass er aus dem Amt schied, doch noch immer kribbelt es, wenn er in seiner Heimatzeitung, der Schwetzinger Zeitung, Berichte über die Gemeinde liest, mit deren Inhalt er nicht einverstanden ist. Beispielsweise wenn es aktuell um Sanierungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden geht und der Vorwurf des Versäumten im Raum steht – was so nicht stimmt. Doch letztlich bleibt

...