Plankstadt.Mit Freunden und Partnern trafen sich die Mitglieder der Plankstadter Liste (Plali) zum Neujahrsempfang, um sich bei anregenden Gesprächen ein gutes Jahr zu wünschen. Seit Jahren stellt Alt-Gemeinderat Horst Kolb dafür den Verkaufsraum seines Autohauses zur Verfügung, schreibt die Wählervereinigung in einer Pressemitteilung.

Natürlich war neben der Geselligkeit an diesem Abend auch die Zukunft der politischen Arbeit Gesprächsthema und hier erinnerte die Plali auf ihre im Wahlkampf aufgestellten Arbeitsbereiche und wird diese in internen Gesprächen in den nächsten Wochen präzisieren und auch der Öffentlichkeit nahebringen. Die Heimatgemeinde steht im Mittelpunkt des politischen Denkens, eine positive Zukunftsgestaltung sowohl in der Politik und im Leben der Bürger – alles, was Plankstadt nach vorne bringt auf dem Weg zu einer liebenswerten und liebenswürdigen Heimatgemeinde, so die Plali.

Stärkste Fraktion bei der Wahl

Ulrike Breitenbücher freute sich in ihrer Rede besonders über die Kommunalwahl, aus der die Plali mit acht Mandaten als stärkste Fraktion hervorgegangen war – ein Beweis für das Vertrauen, das die Bevölkerung den parteipolitisch Unabhängigen entgegengebracht hatte. Innerhalb der Fraktion gab es kleine Veränderungen: So übernahm Dr. Stephan Verclas den Fraktionsvorsitz, da Gemeinderat Gerhard Waldecker nun das Amt des ersten Bürgermeister-Stellvertreters bekleidet.

Ulrich Kobelke wurde zum Fraktionsgeschäftsführer gewählt, eine interne Maßnahme, da bei acht Gemeinderäten viel Koordinationsarbeit ansteht.

Ulrike Breitenbücher dankte allen, die sich ganz selbstverständlich in die Plali-Arbeit eingebracht hatten, sei es im Gemeinderat, bei der Vorbereitung und Durchführung geselliger Veranstaltungen durch Mithilfe oder Spenden, aber auch bei der erstmaligen Teilnahme am lebendigen Adventskalender. uk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.01.2020