Predigt regt zum Nachdenken an

Plankstadt.Mit einer Andacht begann der Nachmittag der KFD und der Senioren in der St.-Nikolaus-Kirche. „Die Tür öffnen, warten können und sich selbst öffnen“ war das Thema, das sich durch den Gottesdienst zog, der von Pfarrer Reinholdt Lovasz gemeinsam mit der Frauengemeinschaft gestaltet wurde.

Eingebettet in diese Eucharistiefeier war auch die Aufnahme von Ruth Eberhardt als neues Mitglied der KFD, die freudig begrüßt wurde. In seiner Predigt ließ der Pfarrer die Geschichten von Simeon und Hanna aufleben und regte die Gottesdienstbesucher zum Nachdenken an.

Eindrucksvoller Satz

Der Impuls nach der Kommunion, vorgetragen von Monika Gaa, schloss mit dem eindrucksvollen Satz: „Ich warte auf dich bis zu dem Tag, an dem du die Tür, hinter der du auf mich wartest, weit offen hältst.“ Im schön dekorierten Pfarrsaal läutete Cordula Just vom Vorstandsteam der KFD den Nachmittag mit dem Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ ein.

Nach der Stärkung mit Kaffee und Kuchen standen die Ehrungen an. Pfarrer Reinholdt Lovasz überreichte jeder geehrten Dame eine Urkunde mit Kerze und Blumenstrauß. Zwischendurch wurden adventliche Lieder angestimmt und Monika Gaa hatte eine Geschichte über die Suche nach einem Barbarazweig parat. Zum Schluss dankte Cordula Just den Helferinnen der KFD und des Seniorenwerkes, die immer bereit sind, sich in die Organisation einzubringen. Sie überreichte allen einen Weihnachtsstern, dem Präses eine Spende für soziale Projekte. me/zg

