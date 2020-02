Plankstadt.„Seid ihr newer der Kapp?“, fragt sich manch einer vielleicht an Karneval. Newer der Kapp, oder etwas anders, wird es auf jeden Fall im Gottesdienst am Sonntag, 16. Februar, zugehen: Die Predigt und Lieder auf Kurpfälzisch, mitten am Tag vom aufgegangenen Mond singen – da wird manches anders sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und wer es noch mehr „anerschder“ bevorzugt, ist in der Verkleidung willkommen, die er am Nachmittag beim Backenbläser-Umzug anziehen wird. Auf der Kanzel werden die Interessierten Pfarrerin Gesche Kruse antreffen, die für ihre biblischen Lesungen auf Kurpfälzisch in der Region bekannt ist. Pfarrerin Christiane Banse wird durch den Gottesdienst führen.

Der „etwas andere“ Gottesdienst findet am Sonntag, 16. Februar, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Plankstadt statt. Die evangelische Kirchengemeinde freut sich auf alle – ob newer der Kapp oder auch nicht – Kurpfälzer und Neigeplaggde, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.02.2020