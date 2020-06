Probleme für die Bäder

Plankstadt.Ursprünglich plante die Grüne Liste Plankstadt (GLP) einen abwechslungsreichen Tag in Plankstadt, gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten der Grünen, Dr. Danyal Bayaz, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Doch durch die Corona-Krise musste der Tag neu gestaltet werden. Um weiterhin im Gespräch zu bleiben, wurde ein virtuelles Treffen auf die Beine gestellt.

Das Treffen begann mit einem Gespräch mit Marc Hemberger, Vorsitzender der DLRG Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt sowie Bayaz und Thomas Burger von der GLP. Schwerpunkt des Gespräches war die ungenügende finanzielle Unterstützung der Lehrschwimmbäder und der dadurch stark reduzierte Betrieb und die daraus resultierende reduzierte Ausbildung innerhalb der DLRG. Hemberger erläuterte ausführlich die kritische Situation für die Bäder und deren Auswirkung auf die Kinder, die immer weniger nach der Grundschule schwimmen können. In diesem Gespräch wurde beiden Seiten klar, dass einiges für die Lehrschwimmbäder und für die DLRG getan werden muss, heißt es weiter.

Maßnahmen der Corona-Krise

Das zweite virtuelle Treffen war öffentlich und die GLP freute sich über eine rege Teilnahme, insbesondere von anderen Grünen im Umkreis und Bürgermeister Nils Drescher. Bestimmendes Thema waren die Auswirkungen und die Maßnahmen bezüglich der Corona-Krise. Im Gespräch mit Danyal Bayaz wurde deutlich, welch massive Einschnitte die Pandemie für das Leben hat. Die Maßnahmen waren wichtig und richtig, speziell wenn wir uns hierzulande umschauen, so die GLP, und sehen. dass in anderen Ländern die Auswirkungen wesentlich stärker sind.

Doch was kommt nun? Die Konjunkturpakete müssten auf das zweite und wesentlich größere weltweite Problem gerichtet sein: die Umwelt benötigt Unterstützung! Immer heißere und vor allem trockene Sommer sowie Naturkatastrophen benennen die Grünen als Signale. Daher sollten Konjunkturpakete ökologisch und sozial ausgerichtet sein. „Wenn wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, sollten wir die Chance nutzen, um Probleme anzugehen – ökonomisch, ökologisch und sozial“, appellieren die Grünen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.06.2020