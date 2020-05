Probleme nach der Pandemie

Plankstadt.Die Grüne Liste Plankstadt (GLP) lädt die Bürger der Gemeinde zum digitalen Gespräch mit dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Dr. Danyal Bayaz ein.

Am Mittwoch, 20. Mai, um 18.30 Uhr trifft sich die GLP mit Dr. Danyal Bayaz in einer Videokonferenz, um mit ihm die Probleme mit und nach der Corona-Pandemie zu besprechen, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Interessierten sind eingeladen, mit dabei zu sein.

Wer sich zu der geplanten Videokonferenz zuschalten möchte, kann dies über den Link / https://konferenz.netzbegruenung.de/Gruene_Runde_Plankstadt oder über Telefon 0906/977 592 39 und die PIN 241852145# tun.

Die Grüne Liste Plankstadt freut sich auf Fragen und Anregungen und hofft auf ein munteres Gespräch. Auf www.gruenelisteplankstadt.de erhalten Interessierte weitere technische Informationen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.05.2020