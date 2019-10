Projektchor gastiert im Gottesdienst

Plankstadt.Der Projektchor „Capella vocale“ des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz gastiert am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr im Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde in der evangelischen Kirche. Das Ensemble unter der Leitung von der beiden Kirchenmusikdirektoren Detlev Helmer und Christian Schaefer besteht aus engagierten Sängerinnen und Sängern, die ihr Programm zunächst selbst einstudieren und in wenigen Proben zu einer homogenen Chorgemeinschaft zusammenwachsen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Repertoire des Chores ist vielfältig, es reicht von der Renaissance bis zur Moderne.

In dem Gottesdienst erklingen Werke von Rutter, Stanford, Corrinth und Schütz. Die Musik gibt bereits einen Ausblick auf ein größeres Konzert des Ensembles, das im März 2020 geplant ist. zg

