„Radio Sodele“ spielt auf

Plankstadt.Die Grüne Liste (GLP) lädt zu ihrem Gänsweidfest an der Grillhütte ein. Es steigt am Samstag, 22. Juni, und dazu sind alle Interessierten willkommen. Ab 15 Uhr gibt es bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, Gegrilltem und kühlen Getränken ausreichend Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen, sich mit den neuen Gemeinderäten der Grünen Liste zu unterhalten, die letzten Wahlen zu diskutieren und zu feiern, versprechen die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung.

Auch die kleinen Besucher können sich bei warmem Wetter auf Wasserspiele und Planschbecken freuen. Dazu bietet das große Gelände der Gänsweid viel Platz zum Spielen und Toben.

Ab 18 Uhr wird den Besuchern die Plankstadter Sängerin und Gitarristin Ursula Seither mit ihrem Programm „Radio Sodele – schwabulierte Ohrwürmer“ den guten alten Blues mit viel schwäbischer Weisheit und weiblichem Witz näherbringen. Das ist Musik für Junge und Junggebliebene und solche, die es werden wollen, heißt es in der Mitteilung. Kuchen- und Salatspenden sind erwünscht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.06.2019