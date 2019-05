Radtour zu den Baustellen

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Plankstadt.Im Zuge des Kommunalwahlkampfes hatte der Gemeindeverband zu einer Fahrradtour durch die Gemeinde eingeladen. Zusammen mit zahlreichen Kandidaten für den Gemeinderat startete die Tour am Rathausplatz, heißt es in der Pressemitteilung. Dort lag der Fokus auf dem Kauf des Sparkassengebäudes und der anliegenden Eisdiele durch die Gemeinde sowie dem Bürgerbus.

Insbesondere die Gründung des Bürgerbusvereins vor einigen Jahren stelle einen großen ehrenamtlichen und fraktionsübergreifenden Erfolg dar, schreibt die CDU. Nächster Zwischenstopp war das Adlerareal, auf dem die Sparkasse und neue Arztpraxen angesiedelt und zudem viele neue Parkplätze entstehen werden.

Von dort aus führte die CDU-Vorsitzende Jutta Schuster die Teilnehmer an den Ortsrand zum Neubaugebiet „Antoniusquartier“ und dem geplanten Bauplatz der neuen Edeka-Filiale. Durch den neuen Vollversorger werde das örtliche Versorgungsangebot deutlich verbessert, so die Mitteilung. Nachdem beim Chillcontainer am Skaterpark über die Jugendbeteiligung gesprochen wurde, ging es nach einem kurzen Halt an der Weldebrauerei zum Ausklang in die „Wärtschaft“. zg

