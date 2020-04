Rätsel um Dr. Schwarz

Neulich ist mir ein etwas makabres, aber augenöffnendes Rätsel in die Hände gefallen. Es geht so: Ein Vater und sein Sohn sind gemeinsam mit dem Auto unterwegs. Plötzlich ereignet sich ein schwerer Unfall. Der Vater ist sofort tot, der Sohn schwer verletzt. Er wird mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren, um dort sofort operiert zu werden. Als er in den OP-Saal geschoben wird, blickt Dr. Schwarz entsetzt auf das schwer verletzte Kind und sagt: „Ich kann den Jungen nicht operieren. Das ist mein Sohn!“ Wie kann das denn sein? Mein erster Gedanke war: „Hä?“ Dann dachte ich: „Okay, vielleicht war das gar nicht der leibliche Vater.“ Meinem Freund gab ich das Rätsel auch auf. Er tippte auf ein Paralleluniversum. Eine Kollegin witterte auch einen Trick und dachte, vielleicht seinen es ja mehrere Autos gewesen. Alle studierten den Text genauestens, ob ihnen nicht etwas entgangen sei. Und ja, es ist ihnen etwas entgangen. Denn die Lösung des Rätsels ist wirklich simpel: Dr. Schwarz ist die Mutter des Jungen, Dr. Schwarz ist eine Frau. Finden Sie es nicht auch interessant, dass man bei „Dr.“ direkt an einen Mann denkt? Mein Freund hält sogar ein Paralleluniversum für wahrscheinlicher als dass mit Dr. Schwarz eine Frau gemeint ist – etwas überspitzt formuliert. Mich hat dieses Rätsel jedenfalls richtig erschreckt, gerade auch deshalb, weil ich mich für unvoreingenommen und emanzipiert halte. Gerade vor diesem Hintergrund zeigt es doch, wie tief sich weibliche und männliche Rollenbilder in der Gesellschaft verwurzelt haben. Bei mir hat das Rätsel dafür gesorgt, dass ich darüber nachgedacht habe – ein erster Schritt. Vielleicht geht es Ihnen ja genauso – es würde mich freuen.

