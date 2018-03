Anzeige

Plankstadt.Weil die eingezeichneten Parkplätze teilweise zu kurz sind und die Autos in den Gehweg ragen, müssen Fußgänger, wenn sie in Richtung Haupteingang des Friedhofs laufen, auf die Grenzhöfer Straße ausweichen. Da das eine potenziell gefährliche Situation ist, sieht der Gemeinderat Handlungsbedarf und gab in seiner Sitzung grünes Licht für die Umgestaltung des Friedhofsvorplatzes. Ferner soll der Friedhof mit einer Rampe vom unteren Parkplatz aus barrierefrei zugänglich gemacht werden. „Die zu kurzen Parkboxen werden in schräge Parkplätze umgewandelt“, stellte der neue Ortsbaumeister Andreas Ernst die Planungen vor.

Dadurch werden aus sieben Parkplätzen fünf. Auf der anderen Seite des Haupteingangs sollen schließlich zwei Behindertenparkplätze entstehen, die so auch nah beim Haupteingang liegen. Die Parkräume sollen ein anderes Pflaster bekommen als der Gehweg, „um zu gewährleisten, dass sich auch daran gehalten wird“, so Ernst.

Der darunterliegende Parkplatz ist bisher nur durch eine Treppe mit dem anderen Parkplatz verbunden. Von dort haben gehbehinderte Menschen deshalb keine Chance, auf den Friedhof zu gelangen. Die Treppe soll weichen und stattdessen eine Rampe entstehen, damit der barrierefreie Zugang gewährleistet ist. Außerdem wird auf dem unteren Parkplatz ebenfalls ein Behindertenparkplatz geschaffen. „Und direkt vor dem Haupteingang ist ein Halteplatz für den Bürgerbus vorgesehen“, erläuterte Andreas Ernst. Insgesamt sollen die Maßnahmen 80 000 Euro kosten. Der Ortsbaumeister möchte damit bis zum Sommer angefangen haben.