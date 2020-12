Rathaus bleibt geschlossen

Plankstadt.Das Rathaus wird über Weihnachten und den Jahreswechsel geschlossen sein – genauer gesagt von Mittwoch, 23. Dezember, bis Dienstag, 5. Januar.

„Der Lockdown kann nur erfolgreich sein, wenn wir die Maßnahmen der Regierung auch in Plankstadt konsequent umsetzen. Die Empfehlung lautet, Kontakte zu vermeiden und die Unternehmen über Weihnachten zu schließen. Wir müssen handeln, meinte Kanzlerin Merkel und das gilt auch für unsere Gemeinde mit den seit Wochen steigenden Fallzahlen“, erklärt Bürgermeister Nils Drescher auf Anfrage die Beweggründe dafür.

Alle Ämter der Gemeindeverwaltung sowie die Neben- und Außenstellen bleiben dabei geschlossen. Es werden Notdienste und Rufbereitschaften eingerichtet. Die Ortspolizeibehörde wird weiter kontrollieren, der Bauhof wird die Mülleimer leeren und dringende Mängel beseitigen.

Hilfe bei dringenden Fällen

Nicht dringende Anliegen der Bürger müssen in dieser Zeit allerdings warten. Ein auslaufender Ausweis ist beispielsweise kein dringendes Anliegen. Es gibt aber Angelegenheiten, die auch zwischen den Jahren zu erledigen sind, beispielsweise bei Todesfällen.

In diesen wenigen, aber dringenden und nicht aufzuschiebenden Fällen kann eine E-Mail an buergerbuero@plankstadt.de gerichtet werden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Notdiensts werden dann Kontakt mit dem Absender aufnehmen und sich um das Anliegen kümmern. Es ist auch sichergestellt, dass die Bestatter das Standesamt erreichen können, bekräftigt der Rathauschef.

„Die Maßnahmen müssen wirken, die Zahlen deutlich sinken. Dann werden wir unseren Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen am Donnerstag, 7. Januar, wieder aufnehmen“, kündigt Drescher an. Das bedeutet eine Bedienung zu den üblichen Öffnungszeiten der Kunden des Bürgerbüros und der Kasse. Für alle anderen Bereiche sind allerdings dann vorab Termine per E-Mail oder Telefon zu vereinbaren, um die Kontakte zeitlich steuern und nachverfolgen zu können.

Eine Terminvereinbarung hat aber auch Vorteile für den Kunden, so kann sich der zuständige Sachbearbeiter vorbereiten und die Gespräche und Wartezeiten sind in der Regel deutlich kürzer, meint Nils Drescher abschließend. Wie es weitergeht, wird rechtzeitig in unserer Zeitung bekanntgegeben. grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.12.2020