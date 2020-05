Rathaussanierung auf der Agenda

Plankstadt.Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 25. Mai, um 18.30 Uhr, im Halleninnenraum der Mehrzweckhalle statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Einkaufsmärkte Jahnstraße“ – dort siedeln sich ein Edeka sowie ein Drogeriemarkt an – Auftragsvergaben für die Rathaussanierung, die Beauftragung von Planungsleistungen für die Straßen- und Leitungssanierung sowie barrierefreie Bushaltestellen am Rathaus sowie zwei private Bauanträge.

Ein Exemplar der Tagesordnung liegt ab 17 Uhr zur Einsichtnahme auf. Ein nichtöffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.05.2020