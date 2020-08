Raupe Nimmersatt weckt die Neugier

Plankstadt.Corona stellt vieles auf den Kopf – auch in der evangelischen Kindertagesstätte, heißt es in einer Pressemitteilung. Veränderungen und Ungewohntes bestimmen den dortigen Alltag. Das hatte unter anderem zur Folge, dass schon geplante Aktionen für die Vorschulkinder nicht mehr realisierbar waren. Nicht zuletzt der Verabschiedungsgottesdienst, in dem die Vorschulkinder in Gegenwart ihrer Eltern ihre selbstgestalteten Schultüten überreicht bekamen.

Doch welche Alternative ließen die Hygienevorschriften zu? Eine schöne Idee, begünstigt durch wunderbares Wetter, wurde vor der evangelischen Kirche verwirklicht, heißt es weiter. Ein kleiner Altar mit Kinderbibel, Kerze, Kreuz, Bilderbuch von der kleinen Raupe Nimmersatt, Saft, Obst, Gemüse, Brot und Blumen weckten die Neugier der Kinder. Gemeindediakon Jonathan Schumann besprach diese mit ihnen und verdeutlichte die Verbindung, die dies mit ihnen, den Vorschulkindern, und Gott bedeutet. Nämlich, dass Gott immer bei uns ist und dass wir uns immer an ihnen wenden können, wenn wir Hilfe und Unterstützung brauchen.

Viermal fand die kleine Zeremonie statt, da sie nur gruppenweise abgehalten werden konnte. Aber dadurch war es auch besonders intensiv und ergreifend, weil zum einen immer der dazugehörige Verantwortliche für die Gruppe jedem Kind noch persönliche Worte mit auf den Weg gab und zum anderen die Eltern ganz nah dabei waren, als ihre Kinder von Pfarrerin Christiane Banse gesegnet wurden, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.08.2020