Raus aus dem Alltag – und einfach mal innehalten

Plankstadt.In der Passionszeit beschäftigen sich Christen mit dem Leiden Jesu Christi. Zeit dafür bieten die musikalischen Andachten der evangelischen Gemeinde. Sie stehen unter dem Vers „Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach!“ (Markus 1, 17). Die Gäste sind eingeladen, mitten in der Woche den Alltag hinter sich zu lassen und sich Zeit zu nehmen für eine Stunde mit besonderer Musik, Textimpulsen oder einfach für Momente der Stille, schreiben die Verantwortlichen. Die Reihe beginnt am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr in der Kirche. Im Markus-Evangelium ist zu lesen: Und Jesus sprach zu ihnen: „Folgt mir nach!“ Mit diesen Worten berief Jesus die ersten Jünger. Bis heute haben Menschen diese Aufforderung gehört und sind ihr gefolgt.

Vier Männer und eine Frau hat die evangelische Gemeinde ausgewählt, die den Weg der Nachfolge beschritten haben: Paul Schneider, Jochen Klepper, Paul Niemöller, den balinesischen Künstler I Nyoman Darsane sowie Dorothee Sölle. Was hat diese Menschen bewegt und was hat sie getragen? Diesen Fragen wollen die Organisatoren in den Andachten nachspüren.

Das musikalische Angebot ist dabei vielseitig: Neben der klassischen Orgelvesper ist Musik für Querflöte, Oboe d’amore, Englischhorn sowie Akkordeon und Gesang zu hören. Die Werke reichen von der Barockzeit bis in die Jahre der Friedensbewegung. Am 11. März, 19 Uhr, stehen Gedanken zu Dorothee Sölle unter dem Titel „Ringen mit Gott“ im Mittelpunkt. Liturgin ist Pfarrerin Christiane Banse. Als Musik erklingt Orgelvesper von Barbara Wipfler.

Am Mittwoch, 18. März geht es um den balinesischen Künstler I Nyoman Darsane. Liturginnen sind Jutta Layer und Eva Fries. Oboe d’amore und Englischhorn werden von Friederike Tiemeyer zu Gehör gebracht. „Auf der Suche nach der Kraft des Glaubens“ heißt es am 25. März. Die Andacht beschäftigt sich dann mit Jochen Klepper und Paul Schneider. Liturgin ist Katrin Borrmann. An der Querflöte wird Larissa Schwager zu hören sein. Am Mittwoch, 1. April, heißt das Motto „Seht hin!“. Es soll um Martin Niemöller und die Friedensbewegung gehen. Liturgin ist Christine Schlörholz. Akkordeonmusik und Gesang von Susanne Bohn wird die Andacht bereichern. grö/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.03.2020