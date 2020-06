Plankstadt.Jedes Jahr erreichen den Bürgermeister Briefe aus Übersee und Deutschland, in denen sich die Menschen für die Zusendung des Heimatbriefes der Gemeinde Plankstadt bedanken. Oft sind es schon die Nachkommen ehemaliger Auswanderer, denen der Kontakt zur Heimat ihrer Eltern oder Großeltern noch immer wichtig ist und auf den sie trotz des oft langen zeitlichen Abstandes nicht verzichten möchten.

So auch dieses Jahr, als Briefe der Familien Wilkerson (Little Rock/Arkansas/USA) und Roeder (Hadfield/Victoria/Australien) bei Bürgermeister Drescher eintrafen. Meist erläutern die Schreiber zunächst den persönlichen Bezug zu Plankstadt. So ist Wolfgang Roeder 1932 in Plankstadt geboren und im vergangenen Jahr verstorben. Wie die mitgesandten Fotos zeigen, war er über 50 Jahre ein großer Freund und Förderer des benachbarten Tennis-Centers gewesen, denn für seine Vereinstätigkeit wurde nach ihm auf dem Tennis-Gelände das Clubhaus „Wolfgang Roeder Pavillon“ benannt; zum Dank wurde er zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit ernannt. Seine Nachkommen beschreiben ihn als einen hilfsbereiten und hart arbeitenden Mann.

Besuch verschoben

Im zweiten Brief schreibt Gabriele Wilkerson, dass sie in Plankstadt im Antoniusweg aufgewachsen ist und seit 1963 in Little Rock in Arkansas lebt – dem Heimatstaat von US-Präsident Bill Clinton. Ihr Mann verstarb 2018 und ein Besuch in ihrer alten Heimat Plankstadt war für dieses Jahr in Planung – die Corona-Pandemie machte diesen Plan zunichte. So wurde der Plan auf 2021 verschoben – vielleicht rechtzeitig zum Ortsjubiläum im Juli. Noch vor wenigen Jahren besuchte sie mit ihrem Gatten Plankstadt und die beiden konnten hier in der alten Heimat ihre Goldene Hochzeit feiern.

In den vergangenen Jahren meldete sich auch die Familie Lipp mit informativen Grüßen an den Bürgermeister und Dankesworten für den Heimatbrief. Möglicherweise ist das Ausbleiben solcher Nachrichten ein Hinweis, dass die alten ausgewanderten Generationen verstorben sind.

Jedenfalls aber sind all die Rückmeldungen deutliche Zeichen, dass viele der Auswanderer ihre alte Heimat nicht vergessen haben und dass die Freude über den Gruß aus Old-Germany nach wie vor groß ist – oft auch bei den Nachkommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.06.2020