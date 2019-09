Rehasport startet wieder

Plankstadt.Die Ferien neigen sich dem Ende zu und bald beginnen wieder alle Sportgruppen des Gesundheitssportvereins (GSV). Am Dienstag, 10. September, starten die Rehasport-Gruppen – allgemeiner Rehasport/Diabetes und Rehasport Parkinson/Schlaganfall – um 10 beziehungsweise 11.15 Uhr im Gymnastikraum der Mehrzweckhalle. Am Samstag, 14. September, entfällt der Rehasport Orthopädie. Die beiden Samstagskurse um 10 Uhr (ohne Bodengymnastik) und um 11 Uhr werden ab Samstag, 21. September, in der Turnhalle der Friedrichschule stattfinden.

Am Montag, 16. September, startet die Jedermann-Sportgruppe. Auch der Herzsport beginnt erst wieder ab Montag, 16. September. Ab Mittwoch, 25. September, finden auch wieder YoTa, eine Kombination von Yoga und Tanz, mit Marianne Früh statt. Die Wandergruppe trifft sich ab sofort wieder sonntags um 10 Uhr bei der Grillhütte. Interessierte können zu einer Schnupperstunde vorbeikommen. Informationen gibt es unter Telefon 06202/92 49 30 oder unter www.gsv-plankstadt.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.09.2019