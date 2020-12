Rehasport wird online angeboten

Plankstadt.Der Gesundheitssportverein (GSV) bietet ab diesem Montag, 7. Dezember, wieder Online-Kurse an. Übungsleiterin Namie Lorentz wird zwei Kurse im Bereich Orthopädie in der Woche leiten. Montags findet zwischen 16 und 17 Uhr Stuhl-Yoga und donnerstags zwischen 10 und 11 Uhr Orthopädie-Sport statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für beide Kurse sollten die Teilnehmer einen Stuhl, ein Kissen sowie ein Handtuch bereithalten. Die Einwahl über den Computer (Internetbrowser), ein Tablet oder Smartphone (mit App) erfolgt über den Link www.meet.jit.si/gsv.rehasport. An dem Online-Angebot können alle Sportler des Gesundheitssportvereins teilnehmen, da in absehbarer Zeit kein gemeinsamer Sport in der Halle möglich sein wird. Namie Lorentz und Sigrid Schüller hoffen auf viele Teilnehmer und freuen sich auf ein Online-Wiedersehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.12.2020