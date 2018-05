Anzeige

Plankstadt.Eine neue Rehasportgruppe mit dem Schwerpunkt Orthopädie startet am heutigen Samstag um 10 Uhr beim Gesundheitssportverein (GSV) im Gymnastik-raum der Mehrzweckhalle.

Das Angebot richtet sich an Personen mit langanhaltenden Rückenschmerzen, Gelenkproblemen, Haltungsschäden und so weiter. Der Rehasport verbessert die Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit und Kraft, verspricht der Verein. Der Sport steigere die vorangegangene oder begleitende, physiotherapeutische Maßnahme. Auch für Personen mit chronischen Beschwerden sei der Rehasport ein adäquates Mittel zur Schmerzlinderung und Steigerung des Wohlbefindens, heißt es in einer Pressemitteilung.

Betreut wird der Rehasport von Namie Lorentz, einer zertifizierten Übungsleiterin für Orthopädie. Alle Interessierten sind eingeladen, bei der Stunde vorbeizukommen und mitzumachen. zg