Rein ins Kostüm – auf nach Plankstadt

Plankstadt.Für den Plankstadter Carneval Club (PCC) ist die 50 in diesem Jahr eine ganz besondere Zahl: Denn der Verein kann sein 50-jähriges Bestehen feiern. Außerdem gehen zum Backenbläserumzug am Sonntag, 16. Februar, auch 50 Zugnummern an den Start.

Ab 14.11 Uhr schlängelt sich der Lindwurm durch die Straßen der Gemeinde. Er läutet in der Region um Schwetzingen die Fasnachtszüge ein. Im vergangenen Jahr gab es strahlenden Sonnenschein. Darauf hofft Zugmarschall Norbert Reinmuth selbstredend auch in diesem Jahr.

Bewährte Strecke

Die Aufstellung startet wie gewohnt bereits um 12 Uhr in der Paul-Bönner-Straße. Punkt 14.11 Uhr wird sich der närrische Tross dann auf bewährter Strecke durch Plankstadt in Bewegung setzen: Über Friedrichstraße und Luisenstraße geht es vorbei am Rathaus in der Schwetzinger Straße, dann weiter über Wilhelmstraße, Leopoldstraße und Jahnstraße. Die Auflösung des Zuges findet schließlich an der Mehrzweckhalle statt.

Man darf gespannt sein, welche Vereine der Region sich für den Zug angemeldet haben. Neun Karnevalsvereine, drei Musikgruppen, vier Motivwagen und 14 Fußgruppen machen den Zug zum Stimmungsgarant. Der PCC fährt ebenfalls alles auf, was er zu bieten hat: Der Elferratswagen, die Wichtel- und die Sternchengarde sowie das Frauen- und Männerballett wollen für ausgelassene Rufe am Straßenrand sorgen. Ansonsten heißt es am Sonntag: Rein ins Kostüm und auf nach Plankstadt, um mit dem traditionell ersten Fasnachtszug im Rhein-Neckar-Kreis die fünfte Jahreszeit gebührend zu feiern.

Haltestelle nicht bedient

Während des Umzugs kommt es zu Verkehrseinschränkungen: Zur Freihaltung der Umzugsstrecke wird am Sonntag, 16. Februar, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ein beidseitiges Halteverbot angeordnet. Zudem wird während der Veranstaltung der Durchgangsverkehr auf der Schwetzinger Straße umgeleitet. Die Bushaltestelle Rathaus wird in diesem Zeitraum nicht angefahren. sz

